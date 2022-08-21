剛過60歲大壽的楊紫瓊，絕對是當今好萊塢最具實力與才華的華裔女演員之一，炙手可熱的她近期在接受訪談時，透露自己過去曾經當面「逼問」好萊塢名導昆丁塔倫提諾（Quentin Tarantino）：「為什麼沒有找我演《追殺比爾》？」對方僅用了一句「神回覆」，讓她心服口服。

楊紫瓊在訪談中分享她與昆丁過往一段趣事，其實昆丁是楊紫瓊的鐵粉，過去不僅多次公開向楊紫瓊「示愛」，他過去的代表作之一的《追殺比爾》故事中的女主角（鄔瑪舒曼飾演）更是以楊紫瓊在《警察故事3》中的角色為靈感去打造。

雖然成為昆丁的謬思女神，不過楊紫瓊不僅沒有演出這個角色、兩集電影中也不見她參演或客串的身影，令觀眾和她都相當困惑。楊紫瓊決定直接帶著這個問題找上昆丁本人，而昆丁也直白地告訴她：「誰會相信鄔瑪舒曼可以打敗你啊？」

這個聰明的回答不僅阻止了楊紫瓊繼續追問，在訪談曝光後也成為一樁逗趣的笑談，不少影迷紛紛腦補若由楊紫瓊演出故事中的「新娘」一角，那將會是什麼場景。楊紫瓊也透露自己將以熱門新作《媽的多重宇宙》角逐影后寶座；該片在全球寫下破30億的驚人票房，也刷新發行片商A24過往紀錄，成為該獨立製作片商有史以來最賣座的電影。