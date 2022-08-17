大陸全國台聯日前舉辦兩岸青年「未來杯」卡丁車交流賽。（大陸全國台聯提供）

2020年新冠肺炎疫情爆發以來，台胞往返兩岸遇阻，部分台青甚至已有2年未曾返台。在中秋節即將到來之際，大陸全國台聯12日在北京和新北通過「線上＋線下」方式，同步舉辦兩岸青年「未來杯」卡丁車交流賽。

交流賽選手由分別居住在兩岸的台灣親人、情侶、朋友們組隊而成，每隊由一位在京台胞和一位在台民眾組成，共有25隊分別在北京與新北賽場參加交流賽，通過合併計算每組的北京賽場和新北賽場成績，確定最終排名。

每組選手也通過視訊連線向其他參賽選手做自我介紹，交流生活近況，分享兩岸工作和學習經驗。全國台聯聯絡部部長任揮表示，舉辦首次兩岸青年「未來杯」卡丁車交流賽，邀請兩岸選手共同合作參賽，再次體現出「兩岸一家親」。

獲得冠軍的北京賽區選手單敬堯，是一名在大陸發展的台灣青年演員。他表示，除在活動中結交新朋友之外，更重要是有「他鄉亦是吾鄉」的感覺。已經兩年多沒有回臺灣的他說，很想念台灣的外婆與家鄉食物。此次用兩岸連線同時看到身在北京和台灣的朋友，感受到家鄉並沒有那麼遙遠。

在新北賽區的選手陳璿宇則是暑假返台的上海交大台生，他與北京賽區參賽隊友王孫偉通過網路遊戲相識。他表示，這樣的兩岸連線模式很新奇，以前參加的兩岸活動都是聚會、座談交流等，透過卡丁車的方式很不一樣，是非常特別的體驗。