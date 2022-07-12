德國的陳雪兒認為用台語最好罵人，現場跟楊繡惠求教學。（八大提供）

瑞典的Lukas罵人的聲音被稱像哈利波特在唸魔法。（八大提供）

各國新住民分享罵人俗諺，莎莎笑說：「這是知識型的一集。」（八大提供）

八大綜合台《WTO姐妹會》日前以「各國創意罵人法」為題，邀請台灣的新住民分享各國含有罵人寓意的俗諺；特殊主題讓郭彥均難掩亢奮心情，「大家要存起來，被罵的時候不要傻傻的挨罵，也不要被人家罵了以後還不知道。」擅長台語的楊繡惠，當場表演一口流利的閩南語罵人俗諺，令全場拍手叫好，來自德國的陳雪兒更是露出崇拜神情，「因為我很愛用台語罵髒話，可不可以說慢一點，教我一下？」郭彥均不禁讚喻，楊繡惠像是台灣第一把交椅。

莎莎強調：「這是知識型的一集，畢竟學各國語言都會從比較有趣的地方開始學，我們要來了解一下各國怎麼樣去罵人，而且是帶有藝術感的！」有趣的是，來自德國的陳雪兒則認為用台語最好罵人，現場她也分享自己學的台話，道地台語腔令眾人驚艷，但因為講的太直白，遭楊繡惠制止：「妳要說一些可以播的啦！」也讓郭彥均笑表示：「我錄影錄那麼多年，第一次看到繡惠姐提醒人家不要亂講話，平常她都是被提醒，沒想到今天看雪兒罵人，連繡惠姐都會怕。」

來自大陸的凌晨分享「罵人如何不帶髒字」，舉例形容對方長相不好看的語句時，莎莎、郭彥均不禁「對號入座」，聽到新住民說：「你的五官各長各的，但誰都不服誰」，郭彥均苦笑表示：「雖然妳在舉例，卻讓我好難過，而且你們要罵人還要讀一些書，不然罵不出來。」

各國除了分享「罵人如何不帶髒字」，節目中也將可見語言不通，導致被罵了還不知道的真實情形！現場瑞典的Lukas 表示瑞典人問「你是高速公路出生的孩子嗎？」，就是在指對方笨的意思，但就在他用瑞典語說的時候，眾人卻反倒覺得像是哈利波特在唸魔法，莎莎也忍不住笑說：「我覺得你唸的好好聽喔，我怕我會很認真回答你說『不是，我是在哪個醫院出生的』。」一番話使得眾人大笑，郭彥均也說：「真的是很實用的一集。」