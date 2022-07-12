藝人郭彥均5月25日發文透露接到醫護朋友來訊，對方請身為藝人的他幫忙宣導，邊哭邊說不曾看過這樣的醫療狀況，對話內容更提到「很多孩子就這樣走」，該言論遭不少網友質疑真實性、紛紛在底下留言問「哪家醫院」，讓他緊急刪文道歉，仍抵擋不了網友出征，日前他接受王偉忠邀請作客廣播節目，提及一個多月前的事件，弟弟郭彥甫還叫他「出來選」。

近日郭彥均作客王偉忠廣播節目《欸！我說到哪裡了？！》，開場就直奔郭彥均先前的風波，王偉忠提到有政治人物揚言要究責法辦，詢問郭彥均的心情，郭彥均坦言：「那篇文章是想讓大家關注醫療人員的辛苦，真的是醫療界的朋友在聊，每一句都是真實的。」

郭彥均提到因為外景工作才認識許多底層的人，對社會大小事都很關心，只是PO文當下沒有前因後果，才造成不必要的誤會。王偉忠提起郭彥均老婆曾因為這件事情作惡夢，因為兩人有小孩，郭彥均也坦言：「影響很大，我很害怕我自己不敢去關心有關社會的事情，我會繼續講我認為對的事情。」郭彥均老婆曾擔心這件事情會不會傷害到家裡的人，覺得這件事會有很多人關心，輪不到他關心，他和老婆說：「社會很大我們聲音不能很小，我們家庭很小，但聲音佔很大空間。」

弟弟郭彥甫在當時因為事情聲量超高，還傳訊息給郭彥均叫他「出來選」，他則回郭彥甫：「你有病嗎，兩個禮拜後沒有人會記得這件事」。