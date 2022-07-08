8日當地時間17點03分，日本首相安倍晉三宣告不治，享壽67歲，消息震驚全球，對此，各國領袖紛紛表示哀悼。自民黨官員指出，安倍的遺體將於明日(9)凌晨1點送回位於東京家中。

日本首相岸田文雄在記者會中稱安倍為「交情深厚的老朋友」，對此致上最深切的哀悼。他強調，將在明天的參議院選舉盡其所能捍衛公平和自由。

南韓總統尹錫悅下午發布聲明，「我向日本史上在位最長的首相、為人敬仰的政治家安倍先生的家屬，以及全日本人民表示哀悼。」更痛斥「無法饒恕的暴力行為」。

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)讚頌安倍是「一位相當有遠見且傑出的夥伴」，將美日關係推向新高度。

不久前宣布請辭內閣的英相強森（Boris Johnson）也發文，「在這悲傷、黑暗的時刻，英國與你們站在一起。安倍先生政治生涯屢創高峰，偉大的影響力將被全世界給銘記。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，「日本失去一位偉大的領袖，安倍先生將自己奉獻國家，努力權衡世界。」

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)則在推文寫下：「安倍遇刺消息駭人，在這個艱難時刻，我向他的家人、全體日本人民致哀。」

據悉安倍的遺體預計7個小時後離開醫院，也就是當地時間9日凌晨1點送回位於東京的家。