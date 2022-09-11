華語樂壇天后李玟（Coco）年初因在央視春晚舞台獻唱，被指撞臉台灣女星楊繡惠，連楊繡惠都在臉書開玩笑：「我要唱一支喇叭吹歸眠喔」，一度掀起熱議；近日，李玟上歌唱節目，臉部和造型又被網友毒舌批評像69歲資深女星司馬玉嬌。

李玟近期在愛奇藝歌唱節目《中國說唱巔峰對決》登台演出，10日晚間在臉書轉發表演片段，開心地表示：「和劉聰認識三年了，終於有機會在說唱巔峰總決賽的舞台上演繹這首我們一起創作的《東方不敗》！這是一首非常熱血的歌，也是我們的心血，走起走起！」

畫面中，李玟身穿一套金色舞台裝，露出深邃的事業線，妝髮部分，她綁著黑人辮子頭、化著煙燻濃妝，臉部整體看起來向上提，有幾個角度有點不太自然，被部分網友開玩笑：「司馬玉嬌」、「司馬玉嬌青春版」等，也有人點出奇怪的原因，「頭髮綁太緊了啦」、「那個髮型有夠難看」、「是不是得罪化妝師啊」；另外，一部分網友則表示：「還是比較像楊繡惠啊。」

李玟和司馬玉嬌，大家覺得像嗎？（圖／中時資料照；愛奇藝）

李玟近年常被指整形整壞，不過她總是高EQ的面對，曾曬出素顏照表示：「我從來都沒有覺得自己是美女。我只是想做自己，要愛我的人是愛我的人品跟才華，一個人的外表不會永久的。希望喜歡我的人是因為我的個性跟才華。」楊繡惠看到後隔空送暖：「老天最公平，大家都會老，不要被老擊敗。」