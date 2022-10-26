台北榮總醫院周邊時常有就診民眾、計程車駕駛違規停車，導致交通壅塞和影響救護車通行，台北市交通警察大隊26日宣布，警方將於榮總醫院周邊（石牌路2段）建置科技執法設備，專門取締違規停車、併排停車，民眾違規最高可處2400元罰鍰，目前為設備測試及宣導期，預計12月1日正式上線。

北市交大指出，違規停車科技執法設備是透過車牌辨識系統自動判讀車輛資料，如偵測區有違停車輛，將自動蒐證並匯入科技執法平臺，再由員警從嚴審查、認證舉發。依道路交通管理處罰條例規定，違規停車可處600元以上1200元以下罰鍰，併排停車可處2400元罰鍰。

據北市交大統計，當前北市建置啟用違停偵測科技執法地點計8處，9月份總取締件數為2867件，較測試期間平均每月件數減少85％，成效卓著。

北市交大表示，科技執法目是係遏止違規、促進交通順暢及防制事故，呼籲駕駛人遵守道路交通規則，勿於畫有紅線路段、公車停靠區或人行道等處違規停車，保護自己與他人用路安全。