緯穎(6669)今早股價開高走高，盤中觸及漲停價689元。外資法人指出，Meta在周三公布的第3季財報中預計，今年3Q的資本支出高於市場預期，達95.2億美元，季增26%，年增109%，2023年資本支出將介於340億美元至390億美元間，高於今年的300億美元至340億美元。由於Meta是緯穎的主要客戶之一，維持緯穎「買進」評等。

受到Meta擴大資本支出消息激勵，緯穎股價在昨天觸610元，創2020年3月以來新低後，今早一根漲停掃陰霾。

外資指出，Meta擴大資本支出，主要是投資於人工智能基礎設施的服務器/網絡設備和新的數據中心擴建。

外資看好緯穎的理由包括：一、緯穎關鍵客戶大都設立在美國，且營運並未依賴大陸巨型企業。

二、部分投資人可能擔憂地緣政治風險，但緯穎早在2018～2019年時就重新調配生產基地。三、緯穎SMT板在大陸產能約4成，就算未來真的受到影響，緯穎也可以透過台灣與墨西哥的產能去降低衝擊。

緯穎目前正在擴張馬來西亞廠終端組裝與SMT產能，分別預計於2023年、2024年上線，優先滿足客戶需求，並分散生產基地風險。