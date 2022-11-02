緯穎(6669)上午舉行法說會，緯穎財務長陳昌偉表示，緯穎通過財務韌性期中考，首季存貨不但沒有成為營運負擔，反而推動3Q營收創高，並意外帶入匯差利益，緯穎對第四季展望依然樂觀。公司維持原先擴產能的目標不變，2024年的產能擴增將達50%，新廠區包括馬來西亞、墨西哥，而台南廠則是舊廠擴充。未來馬來西亞會是緯穎中長期分散生產基地的重要解決方案。預估至2024年，緯穎大陸廣東產區占整體產能的比重會降到5~10%。

陳昌偉表示，從需求面來看，緯穎持續樂觀，要問有多樂觀？這可以從3Q財報就可看出，緯穎的存貨數字也持續下降，緯穎第一季曾出現存貨金額大於當季營業額，但從3Q營收來看，緯穎的財務韌性期中考已經過過了，3Q營收創高即表示庫存完成去化順利。此外，值得一提，緯穎在首季的高存貨，意外帶來匯率上的收益，當初存貨買進時的匯價在27、28、29左右，而之後銷售的匯價就都看到匯率3字頭。

緯穎的財務管理相當有韌性，第三季的短期借款已經「清零」，沒有向銀行有短期的借貸。

至於分散產能方面，2022~2024年擴產50%的方向沒有改變。目前緯穎在亞洲組裝大都在廣東，但受到中國動態清零和美國對中國的高科技限制，緯穎將產能移到馬來西亞。新加坡的雲端需求迫切，馬來西亞廠區可以提供快速供貨，縮短交貨地對營運成本和碳排都是有益的。