天鈺(4961)今日舉辦法人說明會，受到整體大環境衝擊，天鈺第三季歸屬於母公司淨利季減少38.6%、年減少75.9%，單季EPS為2.48元，董事長林永杰表示，對於先前的產能問題，控管成本成為當前最重要的事情，這也是天鈺當前的首要任務。

天鈺第三季營收為41.9億元，季減少22.34%、年減少37.37%；歸屬於母公司單季淨利為4.61億元，季減少38.6%、年減少75.9%；單季EPS為2.48元。單季毛利率為31.2%，季減少6.57個百分點、年減少18.42個百分點；營業利益率為10.75%，季減少10.65個百分點、年減少26.12個百分點。

天鈺第三季平均銷貨天數為105.57天，相較第二季的96.27天增加，使得營收減少，惟庫存金額則相較第二季減緩。值得注意的是，天鈺第三季負債比創下上市以來新低，讓資產負債維持在更健康的狀況，也有利於往後的擴張。

天鈺累計前三季營收為155.5億元、年減少6.14%，累計歸屬於母公司淨利為27.2億元、年減少38.9%，累計每股EPS為14.62元。平均毛利率為38.8%、相較去年同期減少7.41個百分點；營業利益率為22.75%，相較去年同期減少11.85個百分點。

以天鈺各產品線來看，顯示器驅動IC中尺寸(車載/工控)表現最為正向，其餘NB表現偏弱，目前整體大尺寸市場持續修正，部分產品線修正接近尾聲，天鈺將加速在新產品、新應用布局以及生產更具有競爭力得產品，並擴大市場佔有率。電源管理IC部分，儘管第三季QoQ、YoY都呈現衰退，但許多品線都已經呈現年增、季增，原因包含先前已經先修正的產品線領先止穩以及持續擴張市佔率所致，加上新產品也逐漸開始貢獻營收。Mobile IC部分，天鈺陸續有FHD TDDI、平板TDDI AMOLED手錶以及手環貢獻營收。其他相關半導體IC部分，EPD、ESL因總體經濟衰退，影響需求以及庫存呈現大幅衰退，但T-CON銷售持續表現良好，市占率持續擴張中。

董事長林永杰表示，在大環境持續低迷下，相對於先前的產能問題，控管成本成為當前最重要的事情，故天鈺短線重心擺在降低成本，以產品線來看，Mobile IC是短線比較看好的產品線，主要是期降低成本機會大，且庫存也較低，後續持續會有新產品，另外，AMOLED的在Mobile的應用也相對看好。

林永杰表示，近期市場需求不振，但各產品線進度不同，TV市場已經修正長達一年，故第四季確實有看到一些急單需求，包括三星已經開始拉貨。至於庫存部分，天鈺的庫存絕對值持續在降低。

產能上，林永杰表示，近期產能確實相較先前鬆很多，確實有也有晶圓廠釋出善意，建議天鈺可以先行下單，之後在拉產能，也有降價的回饋，但天鈺對此還是很謹慎，當然，產業大家願意「抱團取暖」 鞏固整個供應鏈，面對大陸的競爭，確實也是一件好事，但長期而言，相信應該很難回到過去1~2年的緊張狀況，主要是因為之前產能緊張之際，IDM、晶圓廠都投入大筆資金擴產能，後續產能會大舉提升。