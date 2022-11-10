台南市學甲掩埋場今天晚間發生火災，市府環保局表示，本次起火處為等待破碎的廢樹枝，目前火勢已獲控制；環保局會持續監測周邊空氣品質，以提醒民眾做好自我防護。

該處掩埋場是堆置當地及臨近地區暫存的廢樹枝家具，平時會定期破碎後覆土處理。消防單位指出，目前尚無法確定火災原因，要由消防局火災調查科做原因鑑定。

環保局已出動2輛怪手協助消防局開挖灌水滅火，並持續調度腐質土覆蓋樹枝、家具，以免復燃；環保局說，目前根據微型感測器數據顯示，下風處行政區尚未受到影響。