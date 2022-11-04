聚陽(1477)第三季EPS為4.6元，累計前3季EPS為11.32元，再賺逾1個股本。外資法人出具最新報告，給予「買進」評等，目標價為283元。早盤聚陽股價再創波段新高，一度站上216.5元，股價已順利突破季線反壓。

聚陽第3季毛利率23.4%，累計前3季毛利率24.8%；3Q營益率為13.7%，累計前3季營益率為13.6%；3Q單季稅後盈餘為11.1億元，累季前3季稅後盈餘為27.37億元。

外資指出，聚陽第3季的獲利表現優於預期，毛利率和營益率都令人驚艷。3Q毛利率主要受惠於急單和優良的營運效能。此外，聚陽也在3Q有近1.3億元左右的匯兌收益。

聚陽董事會已核准投資2900萬美元在印尼建造一座新工廠。新廠將位於目前正在運營工廠（第一期）旁邊，新廠會再增加另外80條線產能（相當於第一期）。此外，聚陽也成立了一個子公司，以發展在孟加拉設立新廠事宜，初始資本為1000萬美元。 上述的印尼和孟加拉新廠可望在明年底完成興建，並於2023年底/2024年初分階段開始生產。