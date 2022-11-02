緯穎(6669)今(2)日舉行法說會，法人在會後表示，緯穎目前的前三大主要客戶包含Meta、微軟、亞馬遜等，明年前三大客戶都將維持強勁成長，最令人矚目是第三大客戶亞馬遜預期將呈現數倍增長。公司方面則釋出，未來3~4年緯穎營收的年複合成長率都維持雙位數。

緯穎財務長陳昌偉今於會上表示，緯穎配息率6成為最高原則，依然沒有變。目前緯穎的現金部位處於歷史新高，銀行短期借款也已經「清零」，顯示並沒有資金需求壓力。

陳昌偉表示，中小企業戶雲端共享平台的資本支出仍在增加，雲端設備商大者大趨勢已經愈來愈明顯。緯穎客戶資本支出是好的，往年緯穎第四季都是全年營運高峰。從現在來看，緯穎未來3~4年的複合成長率都維持雙位數。

對於緯穎產能，陳昌偉強調，主要產能增加重心會在馬來西亞廠。CSP(雲端服務供應商)客戶布局亞洲市場態度明確，馬來西亞廠位置貼近新加坡國界，可以快速服務客戶，依目前規畫進度，馬來西亞的系統組裝廠預計2023年完工、並規畫2024年主機板廠完工，屆時該廠將扮演出貨整個亞洲市場，包括出貨予印度、東北亞、澳洲等地在內的重要廠區。