力智(6719)今(4)日舉辦法人說明會，預估全年營收低個位數成長，目前存貨風險仍在可控範圍，但因大環境壟罩不確定因素，推估庫存調整要到明年上半年，第四季到明年第一季毛利率也恐低於原先預期，但長期還是會落在40~45%合理區間。

力智第三季合併營收15.13億元，季減少19.1%、年減少9.48%；歸屬母公司稅後純益2.94億元，季減少34.5%、年減少19.4%；每股稅後純益3.75元。單季毛利率為40.4%，相較第二季減少4.57個百分點、相較去年同期減少4.66個百分點；營業利益率為20.4%，相較第二季減少6.53個百分點，相較去年同期減少6.64個百分點。

力智累計前三季合併營收為50.9億元、年成長19%；歸屬母公司稅後純益11.44億元、年成長42%；每股稅後純益14.68元。前三季平均毛利率為43.5%、相較去年同期增加1.77個百分點；營業利益率為24.7%、相較去年同期增加2.17個百分點。

以2022年全年來說，力智預計，全年營收會呈現低個位數成長，毛利率會落在Iow Forty%(即約41~43%)，就第四季到明年第一季來看，毛利率都會低於目標，但長期還是會落在40~45%合理區間。

庫存狀況來說，力智第三季庫存金額相較第二季成長12%、週轉天數也增加13天，但力智持續維持相對低的製程比占比，使得存貨風險仍在可控範圍，但在不確定因素持續下，推估庫存調整要到明年上半年。

總經理黃學偉表示，目前訂單能見度下降，產業景氣循環尚未明確，儘管有客戶營運好轉，但力智對明年上半年仍需審慎應對，力智多年來耕耘PMIC+MOSFET(金屬氧化物半導體場效電晶體)的整體解決方案，以提升營運績效，故中長期依舊樂觀可期。

價格趨勢上，黃學偉表示，半導體產業產品報價上漲趨勢肯定沒有，回顧過去疫情兩年多，成本壓力沉重，目前看到下游降價需求聲浪往上游移動，但上游成本尚未降價，但整體來看，長期市場應該會回到使市場供需。力智對於來自客戶的降價需求，是否可以真正帶動市場需求還在觀察，所以會針對特定產品市場隨時調整。

展望2023年，黃學偉表示，以電源管理產品來說，整個產業的發展趨勢還是很樂觀，力智在車載、高效能應用IC、資料中心、伺服器以及應用在儲能管理方面得產品都相對看好，其中，應用在儲能管理的產品因基期低，故成長幅度可期，另外，力智也持續投入第三類半導體，其終端應用在能源、車載、電源供應相關產品區塊，也都有比較樂觀。

車用產品進度上，黃學偉表示，力智目前在車載充電領域已經量產出貨前裝市場，力智在車用策略上採循序漸進，目前長期深耕的車用產品對力智已經產生價值，規劃會先從周邊電源解決分案，逐步打進核心電源領域。

IC設計廠先前在產能緊張下均有與晶圓廠簽訂LTA長約，力智表示，由於自第三季開始就和晶圓廠協力合作、溝通，期望可以在合約期間內履約，故現階段並沒有違約損失。