全球市場研究機構TrendForce舉行「2023年集邦拓墣科技產業大預測」研討會，TrendForce通訊暨應用科技處研究經理陳虹燕以「挑戰未歇，2023年電動車產業進入新賽局」為題。完善且友善的充電環境才能促使電動車健康發展，因此充電產業成為最大的車外商機，其中設備製造在各國電力水平和規格差異下考驗其設計、物料及成本控管能力，而營運商具有區域性特色，加上早期投資的重要性高，參與者數量快速新增。充電樁是後續可重點發展的。

電動車要持續發展，充電一定要完善，電動車研發、充電設備設置兩者要齊頭進行，各國皆致力於加快建設充電設施，美國方面，2030年的公共充電設備目標為50萬個，也提供50億美元(2022-2026財年)在各州部屬電動車充電基礎設施。大陸在2019年開始地方補助改以補貼充電(加氫)設備為主，以「關於進一步提供電動車充電基礎設施服務保障能力的實施意見」中，2025年國家訂定的區域覆蓋率不低於80%，其他地區不低於60%，十四五末充電設施需滿足2000萬輛電動車需求。

歐盟則預估到2030年至少會有3000萬輛的零排放汽車，屆時需要300萬個公共充電設施。英國立法2022年開始新建築都需安裝電動車充電設備，2022年6月宣布停止補助EV購車，將預算轉向擴大公共充電網絡。

充電需求帶來車外商機，包括設備、建置、營運、平台服務四大項。設備有快充、慢充設備、充電管理系統，屬於工規產品，吸引設備商、電源產品商投入，達規模經濟的重要性高。建置具備電力相關設計施工能力，並了解區域特性所需，吸引能源、建設工程等廠商投入。營運方面，管理充電樁的運作、收費、維護，新創廠商、加油站、停車場業者等投入者眾多。平台服務提供充電樁的資訊(地點、空位、費用等)，為新創廠商機會較多。

投入充電站發展的廠商很多，專注與涉入程度不同營運商具有區域性差異，如設備商會跨入建置、營運。除了設備之外，充電設施的建置、營運或是平台服務都有區域化的特色，即每個地區會有主要的廠商，其中跨入營運商的廠商類型最為多元，數量也最多。

設備製造商的挑戰，電動車充電設備雖然多為工規，但仍會因客戶(如車廠、營運商)不同而有相異的需求，且充電設施涉及電力負載，每個國家的電力系統、充電接口、氣候環境等差異使得充電設施的規格眾多，考驗充電設施製造商對於產品設計、驗證合規、物料管理、成本掌握上的能力。由於各國皆透過公部門預算來推動公共充電網絡，若關注標案商機應了解各國取得補助的需求。如美國公共充電硬體設施要求，設施功率為600kW或以上、至少需支援4個150kW的充電接口、接口規格為CCS、可同時提供4台電動車充電。

充電設施發展方向為雙向充電(V2G)、Plug & Charge、整合型充電樁、光儲存充電站、高壓快充。其中高壓快充方面，各國政府公共網路朝向(150kW)以上發展，快充設計從高電流往高電壓移轉，車廠的高壓快充平台陸續推出車輛，IONITY以350kW充電裝置為主，目標2025年在歐洲建立7000個充電裝置。(6-6)