根據日媒報導，在電動車以及機械設備需求不減，加上日圓大貶之下，日本有8家主要電子零組件製造業者，在公布本財年上半年，也就是4到9月半年報時，營收不僅高於去年同期且創下新高。

村田製作所、TDK、日本電產、京瓷、日東電工、羅姆、阿爾卑斯電子以及美蓓亞三美，這8家日企已走出4到6月期間中國大陸抗疫封城的經營陰霾。展望下半年，雖然全球景氣趨緩非好消息，但以上8家公司都預估年度營收表現可望寫下新高。

個人與平板電腦以及中國大陸智慧手機因需求不好，導致相關電子零組件需求也進入低潮期。所幸，電動車、ADAS(先進駕駛輔助系統)等車用領域，產業機械、設備投資，以及蘋果iPhone 等高階智慧手機電子的零組件需求還在。

另外，雖然大宗物資價格還是在高檔、俄烏戰爭導致能源成本增加、物流費用也是沒有太多回檔，還有中國大陸仍然執行清零政策等，但日圓大貶卻讓這些日企享有較高的產品競爭力。

至於本財年剩下的期間，來自電動車、自動化相關設備投資，以及高階智慧型手機的電子零件等沒有明顯減少的需求，都將扮演財報優異的重要推手。上述8家日企，有4家預估全年財報將締新猷，至於TDK、日本電產、京瓷的全年合併營收，也有機會向上突破兩兆日圓。