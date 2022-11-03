台灣產業多屬中小企業，單一企業難以投入大量研發資源，為提升我國先進材料國際競爭力，工研院透過經濟部技術處科技專案支持，建立MACSiMUM材料化學領域專用數位平台，協助中小企業導入數位研發工具，透過簡單、易學的網站設計，使企業能輕鬆跨入智慧IT技術門檻。目前已輔導超過20家中小企業，大幅縮短開發時間達20％。

先進材料是推動產業創新的核心關鍵，但新材料的研發，平均要花上5到10年才能開花結果，工研院材料與化工研究所所長李宗銘表示，為加速我國材料產業研發朝向更智慧、更高效率發展，工研院結合過去40多年所累積的厚實技術基礎，建置MACSiMUM AI機器學習平台，協助中小企業縮減研發時程與成本。

李宗銘表示，MACSiMUM AI機器學習平台提供線上機器學習、深度學習、特徵工程、AutoML模組、用於分子結構式數據導入AI前處理之有機材料分子指紋轉換工具、材化技術資料庫數據與模型整合解決方案等服務，此外也攜手國內AI資料科學新創公司共同推廣與開發平台功能，透過簡單、易學、好上手的平台建置，打造友善介面與功能。

工研院指出，MACSiMUM材料化學領域專用數位平台，目前已輔導超過20家中小企業，囊括傳統化工產業、高科技製造業等，並成功協助陶瓷零組件商開發新型5G關鍵材料，大幅縮短開發時間達20％，帶動國內產業結構高值化轉型，未來也將以AI為企業提出減碳建議及修正，以科技協助產業提升國際競爭力。