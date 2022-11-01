即使美國政府一直想將大陸廠商清出供應鏈，但最新調查顯示，美國地方組織、地方政府與州政府仍持續購買大陸的通訊設備，包括華為與中興的產品，主要原因在於聯邦政府的法規並不能規範州政府，因此使用大陸通訊產品的數量雖有下降，但並沒有完全消失。

南華早報報導，喬治城大學安全與新興技術中心最新的研究報告指出，從2015年至2021年，至少有1681個州、地方組織向華為、中興、海康威視及海能達等廠商購買服務或產品。

報告指出，有5700筆交易購買智慧手機、監視器、溫度掃描儀、無線電及網路設備等，交易金額高達4520萬美元（約新台幣14億）即使購買禁令於2018年生效，但去年還是有600多筆交易，顯示交易完全沒有停止。

購買大陸通訊產品的組織，有四分之三是公立學校、學院及大學，其中一個主要買家是一所位在密西根州的公立大學，購買華為的網路設備與服務，花費超過1500萬美元（約4億）。

該報告點出，大陸廠商的產品通常比非陸廠的產品還要便宜，吸引資金緊繃的買家出手，「一台海康威視的攝影機約90美元，但加拿大、日本或南韓的產品價格會高出一倍以上。」

此外，聯邦法規無法規範州政府或地方政府，目前僅有佛羅里達州、喬治亞州、路易斯安那州、德州及佛蒙特州發布以國安為由的通訊設備購買禁令，美國總統拜登目前僅能敦促大家保持一致的國安政策。

報導也提到，由於這些美國組織簽約的對象都是第三方經銷商，這讓經銷商可以掩蓋產品來源，使得積極擺脫大陸產品的美國政府與相關組織面臨極大困難，調查也變得更加困難。