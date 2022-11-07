近來中美角力越發激烈，值得關注的是，曾經轟動一時的華為副董事長孟晚舟被捕事件，是中美關係惡化的關鍵。《華爾街日報》揭露背後內幕，美加中3國經過長達3年的絕密談判，最終才達成協議釋放孟晚舟。報導更指出，美國之所以盯上孟晚舟，主因在於美國安全部門認為，中國利用華為來建立可監控全球的體系，甚至評估華為在全球5G設備的市占率將達到80%，這恐使中國更容易竊取情報，而對美國構成危險。

孟晚舟過去深陷中加美三國僵局，他被拘留在加拿大逾千日後，終於在9月25日獲釋返回中國。《華爾街日報》以「孟晚舟案秘密『換囚』內幕與美中角力的轉折」為題撰文指出，美國檢方早在2018年8月，就針對華為和孟晚舟的指控及逮捕行動準備就緒，但一直保密，直到孟晚舟在一個他們有能力採取行動的國家落地。

在2018年12月1日，當孟晚舟走進香港國際機場時，美國情報人員通知時任美國總統川普的國家安全顧問波頓（John Bolton），當她抵達加拿大溫哥華機場時隨即被捕，美國要求加拿大政府協助拘留，並指控孟涉嫌銀行詐欺。

報導提到，孟晚舟被抓時，川普和中國國家主席習近平習近平正在布宜諾斯艾利斯舉行晚宴，兩人似乎都不知道孟晚舟被捕，幾天後川普才質問波頓，「你為什麼要逮捕孟晚舟？」至於習近平在12月6日回到北京後，中共外交部官員向他通報孟晚舟被捕的情況，習覺得自己被美國欺騙侮辱，因為他才剛同意採購更多的美國食品和能源。

此後，中國為了迫使美加釋放孟晚舟，抓捕囚禁2名加拿大公民，美加中3國展開一連串祕密「換囚」談判，傳出習近平下達100多道指令，還親自與美國先後2任總統討論換囚事宜，經過3年最終達成協議。而在孟晚舟被捕事件後，也讓美中雙方從互相戒備轉為全面敵對。