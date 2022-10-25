美國司法部周一宣佈對13名與中國政府相關人員提出司法訴訟，在3起不同案件中，由紐約與新澤西州檢察官起訴中國安全機構情報人員在內的13位中國公民，指控他們為中國政府在美國非法施加影響力活動。

據《美國之音》報導，其中一起案件是2名中國情報人員試圖妨礙美國對一家中國公司的刑事調查與起訴，該公司據信是中國電信巨頭華為。另一起案件則4名中國公民、包括3名國安部情報人員被起訴，他們被控長年從事情報活動。另一起案件涉及中國政府的「獵狐行動」，該案7名中國公民受到起訴，其中一對居住在紐約的商人父女已被逮捕。

司法部說，涉嫌妨疑司法調查的2名中國情報人員為何東、王征（皆為譯音），他們向美國政府雇員付4萬1000美元的比特幣賄賂，而實際上此名雇員是美國政府的「雙料特工」。何東、王征兩人目前在逃。

另一案是新澤西區聯邦法院的起訴書中，有4名中國公民、包括3名國安部情報人員被控至少在2008年到2018年之間，夥同他人，長年從事範圍廣泛和系統性的活動，試圖吸收在美人員為中國政府從事情報收集工作，對象包括大學教授、前聯邦執法官員和國土安全官員。這4人目前均在逃。

第3起案件已在上星期公佈，有7名中國公民與中國官員被控對一名美國居民監視、騷擾和脅迫，以迫使其返回中國，據稱這是中國官方紀律檢查部門的「獵狐行動」，這7人中有2人被捕、5人在逃。

美國司法部長梅里克．加蘭德(Merrick Garland)星期一在司法部華盛頓總部舉行的新聞發佈會上說：「司法部不會容忍任何外國大國破壞作為我們民主根基的法治。」「正如這些案件所顯示的，中國政府試圖干涉美國境內的個人權利和自由並破壞保護這些權利的我國司法制度。他們沒有得逞。」

美國司法部強調說，起訴書中的控罪均為指稱，在被判定罪名成立之前，被告均假定無罪。