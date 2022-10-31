房價飆漲讓年輕人買不起、租不起，蔡英文總統在2015年競選時承諾要落實居住正義，但執政7年年輕人依舊連補助都「補不到」困境。國民黨團今召開記者會痛批，蔡政府執政7年，薪資成長停滯、所得分配嚴重惡化、社會住宅屢屢跳票，高房價讓年輕人購屋根本就是夢魘，蔡政府的居住正義根本是選舉口號，拿來欺騙年輕人選票。

總召曾銘宗表示，國人每月總薪資部分，2016年為4.9萬，到了2021年為5.5萬，6年平均每年成長1087元，在考量物價因素後，年輕人生活越來越困難，根本買不起房，甚至繳不起房租，蔡政府居住正義根本就是跳票。

曾銘宗指出，不僅僅是薪資成長有限的問題，所得分配嚴重惡化，2018年財政部修訂股利分離課稅，讓有錢人更有錢，沒錢的人更窮，2016年第20等分位是第1等分位的104倍，到了2020年提高為149倍，顯示經濟成長的果實被有錢人拿走，所得分配嚴重惡化。

國民黨立委費鴻泰表示，去年台北市漲幅達5.6％、新北市9.7％、桃園市4.3％、台中市13.7％、高雄市12.6％。內政部一直強調在前瞻計畫、防疫特別預算中，都針對年輕租屋族提出補貼政策，原本設定50萬戶，後來估計有31萬戶申請，最後符合資格僅25萬戶。

費鴻泰認為，房東顧忌從零成本到需要繳稅、房東害怕是租金實價登錄的「前哨戰」、質疑政府會追查過去的稅金，最後是房客怕房東趁機漲房租。

國民黨立委謝衣鳯，2017年第一季住宅價格指數99.42，到今年第二季已攀升到123.97；2016年1月租金指數為100.52，今年9月飆升到106.77，住宅價格指數顯示，統計到今年9月的房價所得比高達9.69，換句話說，得不吃不喝9.69年買得起房。

謝衣鳯強調，檢視蔡政府社會住宅進度，在2017年訂下8年20萬戶，截至今年9月30日為止，完工僅有14％，包租代管也只有62％，蔡政府的居住正義落空跳票，根本就是選前喊一喊，選後就不管。