美國對中國半導體產業實施更全面性禁令，有些企業為規避嚴格監管措施將總部遷離美國。根據美國之音報導，極具影響力的美半導體技術行業組織RISC-V基金會，其24名高級會員多數來自中國，包括中國電信設備廠商華為等，中國消息人士證實，該機透總部已從美國遷到瑞士，以減少美國監管干擾。

美國之音以「20大後中國特色的脫鉤斷鏈或將進一步加速」為題撰文指出，中國一直在布局自己的脫鉤戰略，與西方加速脫鉤。報導提到，RISC-V基金會這家半導體技術行業組織，為躲避美對中制裁，已將總部從美國遷到瑞士。

該機構所開發的RISC-V架構曾獲美國防部資助，其被譽為可能打破x86、ARM架構優勢，也得到北京政府力挺。該組織官網資料顯示，24名高級會員多數來自中國，包括華為、中興、阿里巴巴、中國科學院軟件（軟體）研究所等。

報導指出，RISC-V未來可能會主導物聯網晶片架構設計新技術，據悉中國將增加對該組織的控制，以降低美國的監管干擾。

哈德遜研究所高級研究員李約翰（John Lee）表示，美國試圖將自身經濟活動的某些方面與中國分開，但中國卻將亞洲經濟的高科技、高價值部分與美國脫鉤，並試圖主導亞洲經濟的大部分地區。

為美企提供中國業務咨詢的哈里斯-布里肯律師事務所創辦人哈里斯也說，中國是聰明人，知道需要來自西方的高科技，所以將加速獲得更多的技術。