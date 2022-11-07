《日本經濟新聞》報導，第五屆中國國際進口博覽會（簡稱進博會）目前正在上海舉行，美國半導體巨頭和製造設備大廠紛紛參展。在美國拜登政府限制先進半導體對華出口等情況下，美中對立越演越烈，但對企業來說中國仍是重要的盈利市場。日本和歐洲公司也跟上美國企業的腳步，向中國販售相關設備。

「我們正在推進下一代半導體技術的突破」，美國半導體製造設備巨頭「科林研發」（Lam Research）的負責人熱情地向參觀展位的商務人士介紹該公司在中國的交貨業績和自家產品的特點。美國半導體大廠「科磊」（KLA）同步參展。

報導指出，為應對美國政府加強對華限制措施，傳出科林研發和科磊兩家美國公司暫時中止對部分中國公司的技術協助。但兩家公司的展台服務人員均表示，「如果不是先進技術的話，在中國仍是可以做生意的」。

在半導體領域方面，包括高通（Qualcomm）、超微（AMD）、英特爾（Intel）和德州儀器（TI）等美國公司皆參展。他們銷售車用和伺服器的半導體，吸引了中國企業等相關人士的目光。

除了半導體，微軟、戴爾科技（Dell）和Meta等公司也參加進博會。每家公司在介紹對應虛擬空間「元宇宙」的技術同時，也展示了支持中國企業在海外開拓市場的業務。

報導指出，拜登政府雖然已呼籲盟友在限制半導體對華出口上達成一致，但與美國企業相同，有不少歐洲與日本公司在中國銷售產品。不僅荷蘭的艾司摩爾（ASML）參展，佳能（Canon）、尼康（Nikon）等日本企業也在現場展出製造設備。