美國為了維護國安與外交利益，對大陸晶片業實施嚴格制裁，鎖定人工智慧、超級電腦及軍事等關鍵領域的先進晶片，有專家認為，此次措施相當廣泛，加上現代武器相當依靠半導體，所以美國這一波措施，肯定會對大陸軍事實力造成衝擊。

綜合外媒報導，華府智庫戰略與國際研究中心高級副總裁James Lewis表示，即使大陸解放軍加速往「世界級的軍隊」邁進，但美國制裁會削弱大陸軍事實力的進步速度。

不僅如此，智庫美國企業研究所（AEI）學者、書籍晶片戰爭作者Chris Miller也提到，「現在的軍事系統與數十年前的系統有很大的差別，現在使用更多的電腦運算高階技術，因此限制半導體發展會影響軍事實力，從歷史紀錄也可以證明這個觀點。」

面對美國制裁強勢進逼，大陸晶片業又該如何因應，James Lewis認為，大陸不會放棄半導體自給自足的目標，且大陸的國家政策就是以此為方向。另有一些專家認為，美國制裁反而會讓大陸投資更多資源去突破技術限制，美國恐會收到反效果。