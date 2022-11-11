美國政府上月初公布新一輪對中國晶片的禁令，衝擊半導體設備商營運，日本東京電子（Tokyo Electron Limited、TEL）4年來首度下修財測預估，並警告美國對中國祭出的限制禁令，將影響該公司銷售，導致利潤明顯下滑。

根據《日經亞洲》報導，東京電子將本財年（截至2023年3月）全年合併純益目標預測，從5230億日圓（約1200億新台幣）下修至4000億日圓（約900億新台幣）。

東京電子合併營收目標，則從原先預估的2.35兆日圓（約5200億新台幣）調降至2.1兆日圓（約4700億新台幣），合併營益目標由7160億日圓（約1610億新台幣）下修至5460億日圓（約1230億新台幣）。

東京電子總裁河合利樹（Toshiki Kawai）坦言，下修銷售額其中一半原因是美國加強對中國的晶片管制。

全球前5大半導體設備商包括應用材料、艾司摩爾 、科林研發、東京電子以及科磊。科林研發在損失中國大客戶情況下，預期明年公司收入恐減少20億美元至25億美元，科磊（KLA）也警告，受晶片禁令限制，預計2023年將產生6億至9億美元的損失。