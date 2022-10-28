中油大林廠28日下午舉行記者會，針對爆炸事件公開道歉。（本報資料照）

27日深夜中油大林廠一場大爆炸，撼動整個小港地區，許多居民躺在床上，都可以感到地震般地晃動。中油大林廠已有多次氫氣外洩、爆炸紀錄，內部資深員工斷言，中油大林廠設備老舊、新進人員工作水準青黃不接，未來3、5年還會有類似的災難發生。

高市府環保局、勞工局聯手開罰530萬元，乍看之下實在是彰顯正義。但實質上，530萬元對應中油一天的營業額，根本連「鴻毛」都不如，幾乎不痛不癢，更遑論中油是國營企業，罰款等於左手交給右手，還是回到國庫。

「老舊工廠的風險在於細微部分什麼時候出問題，不知道」。資深員工表示，依照檢查標準，許多設備的品質仍在規範安全內，但厚薄度、堪用度都逼近臨界點，什麼時候出狀況，無法預測。更何況廠區內的老舊管線何其多，一時間查也查不完。

員工還爆料，廠內曾採購3吋、數公里長的不鏽鋼輸料管線，驗收試壓時竟發現多處洩漏，根本無法驗收，後來也不了了之，管線放到現在還沒啟用，「當初簽核的主管和包商，難道都沒責任？」

員工指出，面臨中油「大退潮」，經濟部卻大砍遞補名額。新人遞補後需要3、5年時間磨合學習，如今甚至沒有足夠的業師帶路，加上近年來新人學習意願普遍低落，多半只求「一份安穩的工作」，內部考核也是可緊可鬆，工作能力根本達不到過去的標準。

上述原因環環相扣之下，造成「中油宛如不定時炸彈」的現狀。出事了，不外乎道歉、罰錢了事，內部一連串的檢討報告對於改善工安根本毫無幫助。對外，只能不斷發放物資、金錢來「敦親睦鄰」，安撫周邊居民，弭平工安、汙染對村民的傷害。

大林蒲當地張姓村民痛批，對比活在恐懼、汙染中的生活，以及面臨「選舉後才能解決的遷村議題」壓力，那點錢實在諷刺，更沒有補償的意義。