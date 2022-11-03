金陽（右起）、陳星翰、蔡詩芸、蔡詩芸、迪拉胖、陳信維。（三立提供）

三立MTV《大嘻哈時代2》今（3日）正式開棚錄影，本季製作人由陳鎮川、謝乾乾擔任，評審為蔡詩芸、陳星翰、迪拉胖，本季比賽共有80位選手，包括2017年淡出演藝圈的金陽及露希派等人；與小2歲圈外女友交往2年的金陽今允諾，只要奪下冠軍就會結婚。

金陽表示現在心很定，和女友也都穩定交往朝結婚方向邁進，他稱讚女友很漂亮、身材很好，但目前都還未與對方家長見面，他說消失演藝圈的這5年，其實有發行EP也都在大學、高中社團指導跳舞及音樂創作，收入方面還過得去。

吳宗憲兒子露希派今低調現身參賽者中，會因為他出身演藝世家而有高標準嗎？蔡詩芸、陳星翰、迪拉胖3人都說不會，陳星翰解釋「大家都是同一起跑點，提高標準會對他不公平」；蔡詩芸昨晚替老公王陽明慶祝40歲生日，笑言自己就是唯一的禮物，「送他最好的妻子，還外送一個晚上不生氣，一整天都特別溫柔，只有一天24小時而已」。

接下第2季製作人重擔的陳鎮川表示很高興可以參與製作，「我們當初在聊有2個原因，第1是謝乾乾說希望可以幫忙到喜歡嘻哈的人，他的這個熱忱讓我很感動。第2是三立、MTV的全力支持，在製作、預算各方面都是」，他也坦言接在第一季後壓力很大，但無論如何都會加油。