上月底中油大林廠發生爆炸案，高雄市長陳其邁除重罰中油外，並要求中油一周內交付調查報告，今日中油截止前，將報告直送至高雄市政府，消息傳出令大林蒲遷村促進會不滿，認為中油直送市府，未曾與當地居民說明，下午3時市議員陳麗娜與促進會等人至大林廠門口對面，高喊「中油全面停工，拒絕黑箱報告｣，呼籲陳其邁切勿包庇中油同意復工，拿居民生命安全作政治利益交換。高市府表示，維持勒令停工。

回顧10月27日晚間10時35分，煉油廠第三重油脫硫工場發生爆炸事件，經過警消全力灌救，火勢於28日凌晨3時10分撲滅，所幸無人傷亡。此次事件市府經查中油違規，並重罰530萬元，然而卻是中油1年內第4起，令當地大林浦居民不滿，紛紛要求遷廠、遷村。

陳其邁要求中油一周內提出調查報告，並經專家共同審議，安全無虞才准復工，中油於截止日當天上午提交報告，但當地居民相當不滿，大林蒲遷村促進會表示，中油並未曾向居民說明，要求中油重新說明並全面停工，給居民一個交代，並呼籲陳其邁，切勿包庇中油同意復工，拿居民生命安全作政治利益交換。

大林蒲遷村權益促進會理事長黃琨育表示，還好爆炸不是儲存槽，不然要死多少人？沒錢沒土地要遷廠還是關廠，他們稅金又沒少繳，怎麼空氣怎麼比別人差？沿海已經變癌症村了，什麼叫選後才推動大林浦遷村？

反空汙大聯盟蘇義昌表示，他覺得長久以來，中油找自己工廠的人作檢查，監督力道不足，需要第三公正單位，要求市府退回中油R3（第三重油脫硫工場）事故報告，一定要有第三公正單位檢核如實；事故發生時，大林浦居民相當害怕，陳其邁說心疼大林浦居民，守護居民安全，痛批2008年後勁煉油廠爆炸，後勁人在事故工廠埋鍋造飯221天，陳其邁居然讓警方不到半天將他們趕走。

陳麗娜、國民黨市議員候選人陳識明以及王文心等人到場，一同高喊「中油全面停工，拒絕黑箱報告｣，並呼籲4訴求，表示事故報告一定要第三方認證，並上網公告直播、再者10月28日總體檢 要求第三方公正參與總體檢、其次中油大林廠 R1（第一氫氣脫硫工場）設備比R3共老舊，要求全面停工總體檢。

最後要求陳其邁加快推動大林浦遷村，並稱大林浦遷村跟選舉無關，要求陳其邁「不要再騙選票了｣。

高市府表示，大林煉油廠第三重油加氫脫硫工場仍有多處管線系統、設備需做科技檢測及改善措施包含管理、制度、執行等面向檢討，故維持勒令停工，後續責由中油委請第三方公正專業機構單位協助釐清、分析管線破損原因以及改善措施具體方案，再度提送調查報告，方可申請復工。

高市府強調，即由勞工局、環保局、經發局、消防局、工務局等機關代表組成專案小組，且邀請專家學者參與共同進行審查，若經確認缺失改善完成及安全無虞後，中油公司大林煉油廠始得依法依程序准予復工。