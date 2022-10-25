大陸知名女星劉亦菲，擁有古典外型與空靈的氣質，與黃聖依、楊冪、王珞丹並列為「80後四小花旦」也被粉絲稱為「神仙姐姐」。而即將推出全新作品的她《去有風的地方》，近日受邀出席她所代言的品牌活動，並公開當晚一系列絕美的穿搭照，性感又唯美的造型再度美翻眾人。

劉亦菲昨日受邀出席她所代言的品牌活動，事後也在微博上曬出12張穿搭美照，只見她穿著一件銀白色花朵造型的禮服，搭配一頭秀麗的波浪長髮，散發致命的吸引力。而仔細一看才發現她的禮服胸口性感深V到肚臍，大方展現凹凸有致的身材，加上她真摯的眼神，電得網友直呼「親愛的老婆，今天得你實在太好看了」、「仙女下凡」、「我的老婆太美了」、「美到令人窒息」、「12張了有進步」、「12宮格看好看滿」、「姐姐好美」、「老婆，你今晚驚豔四座」、「這誰頂得住，太美了」受到眾人好評。

劉亦菲除了美貌受人矚目外，私下寵粉的性格也受到粉絲讚賞。近日便有一名網友於網路上爆料，日前在某二手精品店看包包時偶遇了同樣來逛街的劉亦菲，當時有粉絲認出她後便上前要求簽名，而劉亦菲雖被打斷了購物行程，卻沒有露出不悅，反而十分有耐心的替粉絲們簽名。

自出道以來一向都以古裝劇為主的劉亦菲，近期也罕見接下現代田園偶像劇《去有風的地方》，將與帥氣型男李現共譜浪漫戀情，目前劇組也已進入配音的收尾階段，因此讓粉絲們相當期待兩人在劇中所擦出的火花。