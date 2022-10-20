俗語常說「牙痛不是病，痛起來要人命」，多數情況下，許多人會尋求專業牙醫的幫助，但英國卻有一名50歲的男子在過去的15年，因為約不到牙醫師，逼不得已的情況下只好自己徒手拔牙，並大吐苦水，直言「感覺很差！」

綜合外媒報導，來自英國利茲（Leeds）的大衛（David Sergeant），因為經濟狀況無法負擔私人牙醫的高額費用，只能預約公營醫療機構的牙醫看診，但過去15年來始終約不到國民健保署（National Health Service）的牙醫，即便轉診也沒有可以收治他的診所，使他不得不自己徒手拔牙。

大衛受訪時透露，自己會等到牙齒十分鬆動的狀態下，再使用鉗子一口氣拔起，但多數時候都直接用手拔牙。大衛坦言，拔牙的痛感讓他心有餘悸，所以「自我治療」時，都會猛灌幾杯啤酒，接著吞下止痛藥，再將牙齒拔除，但每次嘴巴都充滿了血腥味，不禁無奈表示，「這種感覺很差，當我需要有人照顧、為我提供專業的醫療服務時，我卻不得不拔出自己的牙齒」。

對此，國民健保署堅稱已經進行改革，使診所能收治更多患者，同時呼籲民眾不要自己動手拔牙，若需要幫助可撥打客服專線或直接到當地牙醫診所尋求專業治療。

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