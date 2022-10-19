受食品價格狂飆影響，英國9月消費者物價指數（CPI）年增率回升至10.1％的雙位數百分比，與7月數據同為40年高點。歐元區9月CPI終值則由初估10％小幅下修至9.9％，但增幅依然是1991年以來最高，顯示能源危機持續帶來衝擊。通膨居高不下，加劇英國央行與歐洲央行（ECB）升息壓力。

英國國家統計局（ONS）19日公布，9月CPI年增10.1％，不僅高於8月的9.9％與市場預估的10％增幅，亦回升至1982年以來高點、與7月相同。

ONS表示，英國9月通膨率重回雙位數百分比，主因在於食物、運輸與運輸成本狂飆。其中，食物價格年增14.6％，增幅創下1980年4月以來最高。

歐盟統計局同日公布，歐元區9月CPI終值年增9.9％、月增1.2％。其中，能源價格飆漲為通膨年率貢獻4.19個百分點，食品價格貢獻2.47個百分點，服務價格為1.8個百分點。鑒於通膨高燒不退，市場預期ECB下周例會可能再升息3碼。