由於食品價格出現自1980年以來最高漲勢，推進英國九月通膨率重回到雙位數的增長，並且同於七月所創下的近40年最高水準。此對於艱難地應付生活成本上升的家庭而言，無異又是一次的打擊。

英國國家統計局(ONS)周四表示，九月消費者物價指數(CPI)為年增10.1%，而路透調查經濟學家的預測為增加10.0%，略高於八月的9.9%。

該通膨消息傳出後，英鎊匯率目前跌破1.13美元。

根據對CPI歷史模型的估算，九月的食品和非酒精飲料價格上漲14.5%，為自1980年4月以來最高漲幅，為推動通膨上升的最大因素。

統計局也指出，飯店價格在九月也有所上升。

諮詢公司凱投宏觀英國首席經濟學家Paul Dales表示：「今日公佈的數據突顯了一個危機，即在經濟走弱之際，基礎通膨仍保持強勁」。

Dales指出，不斷上升的核心通膨率(剔除波動較大的食品和能源價格)為6.5%，創下近30年新高水準。

英國受到歐洲天然氣價格飆升的沈重打擊，加劇了後新冠疫情時期的供應鏈瓶頸和勞動力短缺，並對生活水準造成了嚴重擠壓效果。