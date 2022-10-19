央行總裁楊金龍19日指出，明年台灣經濟成長將趨緩，明年通膨率將回落，但考量到全球經濟與通膨前景持續面臨諸多不確定性，央行將密切關注國際間各項風險對台灣的不利影響。
楊金龍19日出席三三會演講時，針對近來新台幣貶值指出，因台股與美股連動緊密，加以外資基於全球資產重新配置及基金贖回之資金需求等考量，實現其在台股之龐大帳面利益及豐厚股利匯出，台股隨美股震盪下跌，亦使新台幣匯率貶值。
楊金龍強調，台幣貶值主要是反映外資賣股匯出，不是因為利差擴大，美台利差，不是新台幣貶值主因。
對明年經濟景氣與通膨，他表示，預期今、明兩年台灣經濟成長續受全球經濟影響而趨緩，明年通膨率回落。央行預估明年台灣經濟成長將趨緩至3％以下。
至於國內通膨，楊金龍表示，隨原油等原物料價格回跌，有助減緩國內輸入性 通膨壓力，本行預估明年台灣通膨率將降至2％以下。
而全球經濟，楊金龍表示，於全球通膨居高，美、歐等多數經濟體持續升息，金融情勢緊縮，預期今年全球經濟成長放緩，明年續降。明年全球通膨率可望自高點回降。
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