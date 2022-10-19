激進升息潮下，各國際機構預警全球經濟衰退的警鐘不絕於耳，綜合彭博資訊等外電新聞援引十月份美銀美林經理人調查報告顯示，有淨74%經理人認為明年全球將陷入經濟衰退、為2020/5來最高，淨83%經理人認為未來12個月企業獲利將惡化，淨49%經理人減碼股票、現金配置比重則增至6.3%，顯示經理人對經濟與股市看法全面「投降」，加上對利率見頂的看法也正在成型，或為2023上半年的反彈契機舖平道路。

淨68%經理人認為美元已高估、創紀錄來最高，而做多美元也是連續第四個月列於最擁擠交易之首，放空歐元區股票則首度擠入最擁擠交易的前三名。通膨高漲則連續第四個月居於最大尾端風險之首，其次則分別為地緣政治、央行鷹派政策與嚴重經濟衰退的風險。

而雖然預期未來12個月通膨將降溫的經理人仍高達近八成，不過高漲的通膨與鷹派政策態度，使得經理人進一步上看本波升息的利率終點將來到4.5%~5%，連續兩個月調查都上調50個基本點，不過隨著升息腳步的加速，預期本波升息結束的時間也提前至2023年第一季，認為短期利率將在未來12個月下滑的經理人自九月的淨14%大幅增加至淨28%，認為長期利率將在未來12個月下滑的經理人則有淨38%、為2008/11來最高，顯示預期利率見頂的看法正在逐步成型。

經濟步入衰退的風險持續升溫下，淨83%經理人預期高品質企業表現將勝出、為記錄來最高，就產業而言，經理人最看好醫療與能源，其中有淨38%經理人加碼醫療、為自2018/1來持續獲經理人淨加碼，淨21%經理人加碼能源則為2022/6來最高，最不獲經理人青睞的產業則為消費耐久財與電信。