美國殖利率曲線倒掛進一步惡化，2年期債高於10年期債的利差周二來到45個基點，投行甚至預估年底前利差可能上看100個基點，意即美國經濟陷入衰退的可能性極大。

美債殖利率曲線為美國經濟衰退的一大指標，曲線出現倒掛代表經濟有衰退之虞，倒掛幅度愈大，經濟衰退機率愈高。

周二美國2年債較10年債殖利率約高出45個基點，周三美債殖利率全面走高，10年債漲勢尤大報4.07％，2年債殖利率也上揚至4.49％，利差縮小至42個基點。

自聯準會（Fed）決策官員坦承通膨將居高不下後，自7月起美債殖利率曲線就一直處於倒掛。

BMO資本市場發布研究報告指出，最快11月期中選舉到12月中Fed今年最後一次例會，最慢明年年初，美債曲線倒掛利差可能擴大至75個基點，最多上看100個基點。

BMO發表此項預測之前，已有美國財經媒體預估未來12個月美國經濟陷入衰退的機率高達100％。

BMO利率策略師傑佛瑞（Ben Jeffery）與林金（Ian Lyngen）表示，調高美債曲線倒掛利差預測的主要原因是美債避險資產光環不再，尤其是全球經濟已無寬鬆貨幣政策的支持。

根據道瓊市場的資料，美國上次2年10年債利差達到3位數基點是在1981年的9月22日，當天收盤利差達121.4個基點。

時任美國總統為雷根，上台才一年，消費者物價指數（CPI）年增率超過10％，經濟剛剛陷入衰退，後來在Fed連番升息後，衰退愈陷愈深，最後更來到大蕭條以來最慘的景氣谷底。

殖利率曲線倒掛不必然一定會發生衰退，但按照歷史經驗顯示，兩者有相當的關聯性。包括2000年初網路泡沫破滅、911恐怖攻擊、2008年金融危機以及2020年新冠疫情爆發時，美債殖利率曲線都先出現倒掛，而經濟之後也都陷入衰退。