探索當代英國交響樂曲目，NSO國家交響樂團榮譽指揮呂紹嘉將率領NSO、台北愛樂合唱團與聲樂家們，在台首演英國作曲家雷夫．沃恩．威廉斯「海洋交響曲」、「音樂小夜曲」兩首經典名作。

呂紹嘉在NSO發布的新聞稿上表示，今年是英國作曲家威廉斯（Ralph Vaughan Williams）150週年誕辰，「台灣近幾年雖然在管弦樂團曲目上拓展得非常快，但對於英國這一塊還是非常陌生。」

呂紹嘉認為，威廉斯是20世紀英國最重要的交響樂作曲家之一，希望透過音樂會帶樂迷一起探索。呂紹嘉說，這也是一場以合唱為主題的音樂會，音樂會上可以欣賞到優美真摯的英國合唱音樂。

威廉斯的「音樂小夜曲」原為16位獨唱及交響樂團所做的樂曲，歌詞取材自莎士比亞劇本「威尼斯商人」的第五幕第一景。呂紹嘉說，這在原劇作中只是一個不到3分鐘的過場戲，卻被作曲家化剎那為永恆，鋪陳出一闋形式完整，滿富詩意與戲劇的美麗樂章。

有趣的是，首演時威廉斯指定當時活躍於英國的16名獨唱家共襄盛舉，總譜上16個聲部都以這些獨唱家為名，但為顧及日後演出都要原唱很難安排，所以威廉斯也改出了合唱團與樂團及單獨樂團兩個版本，這次要演出的是合唱團與樂團的版本。

「海洋交響曲」則是威廉斯的第一首交響曲，使用大型的管弦樂團、管風琴、混聲合唱與女高音、男中音二位獨唱，帶出海洋與大地帶給生命的韌力和不受束縛的原始力量。

呂紹嘉說，全曲共4個樂章，歌詞都出自美國詩人惠特曼詩作「草葉集」，可以聽見威廉斯交響曲中所揉合英倫仕紳氣質以及東方哲思的音樂語彙，溫暖刻畫海洋的澎湃及頌讚人類超越命運的勇氣。

NSO「呂紹嘉的浩瀚樂詠」音樂會將於10月21日舉行，地點在台北國家音樂廳。（編輯：張雅淨）1111019