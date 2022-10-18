英國市場監管機構周二表示，上一財年該機構所限制的消費者投資公司數量，增加了一倍。該機構正尋求打擊不佳的財務建議和欺詐行為。

英國金融市場行為監督局(FCA)在聲明中表示，這些限制措施包括禁止部分公司推銷和銷售某些產品，或禁止提供諸如固定收益(或最終薪資)、養老金轉移等特定諮詢服務。

國會議員不斷對FCA施壓，要求進行激進改革，以便更快速地發現不當行為。此前由於新冠疫情的社交管制，人們被迫居家工作，促使線上詐騙猖獗。

FCA的執行總監Sarah Pritchard說：「我們希望看到一個消費者投資市場，消費者可以有自信地投資，以及瞭解他們所承擔的風險，並在發生損害時能採取果斷行動」。

FCA指出，去年停止對17家投資公司的授權，以避免出現提供不當建議的後果。FCA還阻止了16個不同供應商的合約營運，因為FCA懷疑這些供應商存在詐欺行為，或是鼓勵消費者過度交易，以賺取收入。

該監督機構稱，如果沒有FCA的行動，消費者可能每年損失高達1億英鎊。

FCA表示，去年它發布了逾1800份關於未授權企業或個人的消費者警告，比上一年增加了40%。