影集《王冠》第五季即將在11月上映Netflix，而今日(18)號凌晨2點《王冠》官方推特釋出多張最新海報，其中一張是女星詮釋的伊莉莎白女王冷眼看向黛安娜王妃的畫面格外引發注目。

《王冠》第五季將會先帶出黛安娜王妃生前震驚世界的BBC專訪作為開場，揭開皇室醜聞的序幕，專訪中黛安娜曾表示，與丈夫查爾斯及卡蜜拉三人的三角關係在婚姻中太過壅擠；另外，也傳言將會描述女王丈夫菲利普親王與好友潘妮洛普的曖昧關係，讓前英國皇室官相當憤怒痛批「簡直胡說八道」。

在官方最新釋出的海報中可看到黛安娜王妃獨自站在一旁，另一旁則是伊莉莎白女王及查爾斯，當中暗示著黛安娜王妃與王室關係已經疏遠；另一張可以看到前方模糊的查爾斯與黛安娜，女王獨自站在中間冷眼的看著前方的黛安娜王妃。

海報中可見戴安娜與英女王已經疏遠。（圖／《王冠》官方推特）

此消息一出，雖然引起英國皇室的不滿，但是網友們卻紛紛敲碗希望劇情可以還原真實，甚至有網友就留言向官方劇組喊話：「希望劇情涵蓋英國媒體如何對查爾斯和卡米拉的婚外情保密。」