威爾斯王妃凱特10月5日造訪英格蘭皇家薩里郡醫院（Royal Surrey County Hospital）產科

威爾斯親王威廉和妻子凱特雖然是英國王室成員，但他們就像任何愛孩子的父母一樣，在為3名子女取名時煞費苦心。

據《時人》（People）雜誌和《每日郵報》（Daily Mail）5日報導，40歲的凱特周三在造訪英國皇家薩里郡醫院（Royal Surrey County Hospital）產科時說，她和威廉在為3個孩子取名字時，感受到很大的壓力。

助產室副主任史塔布絲（Amy Stubbs）說，凱特很有親和力。她提起個人經驗，談了很多當自己身為人母的感受，還有當初是怎麼幫孩子取名的，而這引發很多新手父母的迴響。

威爾斯王妃凱特10月5日造訪英格蘭皇家薩里郡醫院（Royal Surrey County Hospital）產科

威廉凱特夫婦和三名子女

凱特與威廉育有9歲的喬治（George）、7歲的夏綠蒂（Charlotte），還有4歲的路易（Louis）。而凱特說，當她生完後，顯然全世界都在等他們公開孩子的姓名，心裡壓力很大，但他們為孩子挑了自己最中意的名字。

由於育有3名子女，近年來凱特十分關注母嬰身心健康和兒童早期發展。不過，她坦承，由於當初孕吐嚴重，她並不是最愉快的孕婦。

傳統上，英國王室都不會立刻公開新生兒的姓名，例如，當初喬治和夏綠蒂出生後，威廉和凱特先告訴女王他們的選擇，兩天後才公告周知。至於小兒子路易的名字，則等了4天才公布。

事實上，由於凱特和威廉一直都很中意喬治這名字，加上女王的父親就是喬治六世，所以大兒子的名字相當快就決定了。而王室歷史學家雷希（Robert Lacey）說，他們為長子取名喬治，顯然是要向女王的父親致敬，而這顯然令她龍心大悅。

同樣的，小公主夏綠蒂的名字也是在出生後兩天公布，由於「夏綠蒂」（Charlotte）是「查爾斯」（Charles）的女性形式，顯然這源自法文的名字是在向她的祖父致敬，而這同時也是凱特妹妹碧琶（Pippa Middleton）的中間名。

至於小王子路易的名字直到出生後4天才公布，這讓下賭盤的英國民眾望眼欲穿。這名字源自法、德，意思是「名聞遐邇的戰士」。而這不僅是威廉的中間名，也是喬治的中間名。