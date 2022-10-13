鑲有105克拉巨鑽「光之山」（Koh-i-Noor）的后冠充滿爭議

英王查爾斯三世和王后卡蜜拉的加冕典禮將在明年5月6日舉行，但由於「政治敏感性」的考量，原本卡蜜拉要戴上鑲有105克拉巨鑽「光之山」（Koh-i-Noor）的后冠，如今計畫已有變動。

據《每日郵報》（Daily Mail）12日報導，幾年前，當查爾斯最初提及，當卡蜜拉加冕為王后時，將戴上伊莉莎白王太后（Queen Mother）的后冠。而在545.67克拉的金禧鑽石（The Golden Jubilee Diamond ）出現前，「光之山」曾是世界最大的切割鑽石，它被鑲上這頂后冠時，旁邊還陪襯了2,800顆小鑽石。

不過，在印度開口，想要回開採自境內的「光之山」後，伊朗、巴基斯坦，甚至阿富汗等國也在爭取它的所有權。如今英國王室在使用這頂后冠前，這顆巨鑽會先從白金基座取出。後來為了保險起見，甚至乾脆用其他設計較簡單的后冠。

而隨著時代改變，查爾斯和身邊顧問對相關議題都很敏感，知道它們有嚴重的政治敏感性和緊張度，對印度來說，尤其是如此，但白金漢宮並不願置評。

「光之山」后冠是1937年英王喬治六世（King George VI）為妻子伊莉莎白王后打造的。她曾在丈夫喬治六世戴過，而女兒伊莉莎白二世（Elizabeth II）加冕時，也曾戴上這頂后冠。

儘管英國說，「光之山」是1855年時，10歲的「錫克王國」末代大君達立普·辛格（Duleep Singh）贈予維多利亞女王（Queen Victoria）的。但批評者說，那是在達立普的母親被囚禁後，他才被迫拿出這象徵印度歷史與文化的「光之山」。

「光之山」（Koh-i-Noor）巨鑽的詛咒

自從印度1947年獨立後，長久以來就不斷要求英國歸還這顆巨鑽，但英國1976年援引英國錫克（Anglo-Sikh）和約中的補償條款為由加以拒絕。而英國前首相卡麥隆（David Cameron）2010年訪印度時，接受當地媒體採訪時說，這顆鑽石會留在英國。「要是你答應一個要求，就會突然發現，大英博物館空了，」他說，「恐怕它得留在原地。」

盛傳除了女性外，外任何佩戴「光之山」的男人都會受到詛咒。曾經擁有它的男性不是丟了皇位，就是慘遭厄運，甚至沒了命。也因此，英國得到這顆鑽石後，配戴的不是女王，就是王后，國王是不戴的。而根據1306年相關的印度文字記載：「擁有這顆鑽石的人將擁有全世界，但他也會了解這世界的一切不幸。唯有神，或女性佩戴它時，才得以倖免。」