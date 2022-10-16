傳記歷史影集《王冠》(The Crown)第五季將於下個月9日在Netflix首播，近期釋出的劇照令網友為之驚艷，尤其黛妃的精緻細節幾乎完整複製，重現許多王室成員互動的經典時刻。不過近日傳出劇情恐還原黛安娜王妃生前接受BBC記者的馬丁·巴希爾（Martin Bashir）的世紀採訪，消息傳進威廉王子的耳裡簡直氣炸。
《王冠》第五季將著墨於查爾斯與黛妃婚姻破裂，以及隨之而來的事件。1995年，已故黛安娜王妃接受BBC記者巴希爾的《廣角鏡》（Panorama）專訪，吸引近2,300萬人收看，其中她脫口「我的婚姻裡有3個人，有點太擠了」成為日後經典名句，坦承自己患有暴食症和自殘傾向，間接暗示查爾斯與卡蜜拉的關係匪淺，進而引發軒然大波。
值得注意的是，多年來巴希爾一直不正面回應究竟門路從哪來。據悉當時身為菜鳥記者的他急於出頭，私自偽造帳戶對帳單，取得黛妃親弟史賓塞的信任，進而得到採訪機會。
直至2021年BBC重啟調查，證實巴希爾的不當手段，威廉王子隨即強烈譴責「以欺騙訪問獲利」的過程。如今，全新《王冠》將於下月釋出，一名消息人士指出，消息傳近威廉耳裡，顯然他生氣了，認為該劇正利用對話過程戲劇化而獲取利益，稱「不該再出現電視上」
文章來源：WILLS' RAGE Prince William feels Netflix’s The Crown is ‘cashing in on Princess Diana’s deceitful BBC interview’, sources claim
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