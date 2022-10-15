桃園市大觀盃馬拉松2019年聚集超過5000人參加，路線行經沿海多處景點，還有飛機「陪跑」，為全台唯一海陸空路線。因疫情停辦2年後，將於明日清晨5時復辦，今年吸引來自日本、美國與智利等好手參與，主辦單位也設有豐富美味補給品，力挺所有跑者完賽。

大觀盃馬拉松路線行經新街溪溼地、國家級許厝港濕地、草漯沙丘地質公園、大園潮音海岸觀景步道、觀音白沙屯觀景步道、白玉藻礁、觀音濱海遊憩區與竹圍漁港等，串聯大園與觀音海岸景色，2019年首屆舉辦後，獲得許多參賽選手一致好評。

今年第2屆大觀盃馬拉松克服疫情，除延續首屆的特色與美食補給外，第2屆更將以保護海洋之名更名為「大觀盃海洋國際馬拉松」，結合大園到觀音良好的道路系統與各項觀光、遊憩特色，在推廣運動風氣之餘，也加深民眾對於愛護海洋的認知。

第2屆賽事分為全馬42公里、半馬21公里、健康組8公里與親子組3.5公里賽。其中全馬及半馬總名次男女取前5名及分組男女取前3名均有獎金和獎杯，健康組與親子組男女各取前20名頒發獎盃，完賽還有許多獎勵包括證書、浴巾、運動帽、紀念襪和獎牌等。