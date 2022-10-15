中新社15日報導，「少捕慎訴慎押」已從司法理念上升為中國官方的刑事司法政策。中國最高人民檢察院15日發布今年前三季全國檢察機關主要辦案數據，並指出，「少捕慎訴慎押刑事司法政策和理念向訴訟前端有效傳導」。

數據顯示，今年1月至9月，大陸公安機關提請逮捕數量大幅下降，檢察機關共受理審查逮捕各類犯罪44.3萬件66.9萬人，同比分別下降29.2％、28.8％。同期，刑事案件不捕率41.8％、不訴率25.2％，同比分別增加12.2、9.9個百分點。

大陸最高人民檢察院案件管理辦公室負責人在答記者問時還說，訴前羈押率明顯下降，在提起公訴前採取刑事拘留、逮捕強制措施的比例為28.3％，同比減少16.8個百分點，為近三年來最低。

不過，一些地方尋釁滋事等社會治安案件引發社會關注。檢方聚焦民眾身邊「小案」，嚴厲打擊各類違法犯罪。

據統計，今年1月至9月，大陸全國檢察機關共起訴涉黑惡犯罪1658件9139人。不起訴23件300人，不訴率3.2％，較整體刑事犯罪低22個百分點。

「堅持依法打擊危害人民群眾安全感的嚴重暴力犯罪、殘害婦女、兒童等弱勢群體犯罪，以及其他主觀惡性大、情節惡劣的犯罪，堅決予以從嚴追訴。」最高檢案管辦負責人稱，今年1月至9月，大陸全國檢察機關共起訴嚴重暴力犯罪3.9萬人；起訴拐賣婦女、兒童罪717人，起訴收買被拐賣的婦女兒童罪234人。

此外，檢方在今年前三季共起訴尋釁滋事罪2.5萬人，聚眾鬥毆罪9488人，危險駕駛罪22萬人。針對事關社會治安的重點領域重點行業存在的社會安全隱患，檢方通過制發檢察建議的方式達到「辦理一案、治理一片」的社會效果。