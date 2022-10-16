查爾斯與哈利的父子關係

薩塞克斯公爵哈利4000萬英鎊（約14億台幣）的大爆料式回憶錄已完成，只剩最後潤色。而執筆的普立茲獎得主莫林格（J. R. Moehringer）特別擅長深入探掘書中主人翁的內心，而哈利一肚子苦水，登基不久的英王查爾斯可能要小心了。

據《每日郵報》（Daily Mail）15日報導，深深體會過莫林格採訪寫作功力的前網球巨星阿格西（Andre Agassi）曾坦承，當初請他代筆寫回憶錄時，完全沒料到，那會是場令人筋疲力竭的心靈探索之旅。他說，在球場上遭遇的對手雖然難纏，但莫林格只能以恐怖來形容。

當年莫林格花了超過250個小時採訪阿格西，甚至不惜搬到拉斯維加斯，好就近訪問。他深入阿格西的家庭背景，後來這位球王說，那就好像一次在精神科醫生的沙發上躺了好幾天。

如今這位57歲的作家正為哈利的回憶錄做最後潤飾，有位熟識的朋友說，哈利的回憶錄是他這輩子的人生大作。若說阿格西的經驗有什麼值得借鏡的，那就是哈利的回憶錄將拋出一個又一個震撼彈，而父子關係，還有其中的困擾與不安，將是比什麼都重要的主題。

也難怪，白金漢宮會高度警覺，據說朝臣紛紛自問，如果有任何辦法的話，要怎麼做，才能阻止它出版。由於女王辭世，哈利要求修改書中部分內容。有位消息人士說，要是在女王過世後不久，就披露一些事，可能會不太好看。哈利迫不急待想要更動一些內容，但可能為時已晚。

J. R. Moehringer, known for dissecting father-son relationships, has just finished Harry's memoir https://t.co/Ps1lAfGnT8 — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) October 15, 2022

一位與莫林格合作的消息人士說，他深入探究哈利的家庭關係，尤其是父親，還有父親般人物間的關係。有些人甚至推測，哈利的回憶錄會出賣查爾斯。而當初哈利會挑這會普立茲獎作者代筆，就夠吸引人想要瞧瞧，這本回憶錄的基調和內容。

消息人士說，莫林格一絲不苟，雖然迷人而隨和，但對報導有靈敏的嗅覺，他從寫自己破碎的家庭開始，一輩子都在寫心碎的男人和家庭關係。當初企鵝藍燈書屋（Penguin Random House）砸下重金和哈利簽約，就打著招牌說，這是本深入而發自內心的回憶錄。

一般人之所以對名流回憶錄充滿好奇，是想要看一些見不得人的內幕，如果沒有相關要素，往往就會認為當事人虛偽、不誠實。而莫林格最拿手的，便是深入挖掘，把最見不得人的事挖出來，如今查爾斯最怕的，或許就是這點。