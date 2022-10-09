原定在11月推出回憶錄和Netflix紀錄片的薩塞克斯公爵夫婦，近日傳出明年(2023)有意與王室成員來個世紀大和解，然而，這些都因為英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）辭世有了轉折。

綜合《每日郵報》(Daily Mail Online)及《太陽報》（The Sun）報導，哈利、梅根夫婦自2020年與王室切割，一舉一動宛如不定時炸彈，儘管多次公開爆料秘辛，不過有消息透露，兩人一直計畫著用2023整整一年的時間，與家人們修復感情，時機點巧妙安排在書和紀錄片上架後。

由於適逢最敬重的女王離世，直接打亂這對夫妻原有的爆料計畫。考量初稿過於敏感，辛辣內容盡是對國王和王后的指控，可能讓外界不買單，因為稱「這些真實呈現我們的生活」，最後一刻被出版社退回並要求修改。

早前哈利、梅根與串流平台網飛（Netflix）簽下價值數百萬美元合約，致力於製作一部紀實影集（Docuseries），有望在12月上映，還有11月由企鵝藍燈書屋（Penguin Random House）出版的回憶錄，現在都可能延至明年稍晚。

一名消息人士表示，「如今查爾斯和卡蜜拉上任，任何負面評論將可能阻礙和解計畫。」

不過該計畫在王室作家喬布森(Robert Jobson)看來相當失敗，稱「哈利梅根這對夫妻非常狡猾，顯然等全盤托出再談和解，時機根本大錯特錯。」