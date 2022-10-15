前立委郭正亮。（資料照片）

邱國正日前重新界定第一擊的定義，不再侷限於槍、砲，凡是實體的航空器、航海器進入我們的領空、領海，都算是第一擊，我方將執行自衛反擊。對此，前立委郭正亮表示，「聽不懂！」邱國正的第一擊到底什麼意思？怎會用這個詞？很奇怪！

今年8月4日，中共試射飛彈穿越台灣上空，不過政府並未主動公布，而是日本事後抗議中共飛彈落入其經濟海域才間接曝光，而飛彈來襲之時，政府未發布警報也引起各界議論。

國防部當時解釋，彈道飛彈發射後之主要飛行路徑位於「大氣層外」，對飛越之廣闊地面區域並無危害。國軍運用監偵系統，可精準掌握中共發射之東風系列飛彈彈道，並預測其落點為東部海域，對本島地面不構成危害，因此未發放防空警報。

邱國正日前重新界定第一擊的定義，不再侷限於槍、砲，凡是實體的航空器、航海器進入我們的領空、領海，都算是第一擊，我方將執行自衛反擊。

對此，前立委郭正亮14日在《新聞大白話》表示，「聽不懂！」他跟一些軍事朋友討論，邱國正的第一擊到底什麼意思？譬如進入領空算是第一擊嗎？怎會用這個詞？很奇怪！

郭正亮分析，如果進入領空，就立刻升空警戒，也許是雷達鎖定，逼其離開。可是邱國正的意思好像是進入領空就視同第一擊，就可以反擊。「是這樣嗎？全世界沒有人這樣做的！」

郭正亮認為，通常就是進入後對峙多少時間，就可定義為有犯意；或是對方真的攻擊，這兩種都有可能被定義為第一擊。另外，飛彈跨越大氣層如果是第一擊，接下來要做什麼動作？反擊又是什麼？

郭正亮強調，這真的要講清楚！