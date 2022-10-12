梅根和哈利談兒子亞契

白金漢宮已宣布，英王查爾斯三世明年5月6日將在西敏寺（Westminster Abbey）舉行代號為「金球行動」（Operation Golden Orb）的加冕典禮。而王室傳記作家妮可（Katie Nicholl）指出，這日子和查爾斯孫子亞契的生日同一天。不過，她強調，這並不是在打臉哈利和梅根。

據娛樂線上（ETonline）和福斯新聞（Fox News）11日報導，妮可說，查爾斯把加冕日訂在亞契4歲生日那天，絕對不是在打臉，反倒是個很愉快的巧合。「在加冕這種歷史上的重大時刻，顯然有一大堆事要規劃，」她說，「而王室行事曆上滿是周年紀念和生日，因此我認為，這絕對是巧合，而希望這是個愉快的巧合。」

由於還不清楚，哈利和梅根是否受邀，因此兩人會不會出席，那又是另一回事了。而妮可說，目前雖然還沒獲得有關受邀賓客名單的細節，但她聽說，他們很可能受邀，至於兩人會不會出席，就要看他們最後的決定。

由於查爾斯希望典禮適度從簡，以減少納稅人的花費，妮可指出，如今他加冕和當年女王加冕會有很大的不同，典禮雖然會透過電視轉播，但不會那麼盛大。當年女王加冕，整個儀式持續了3個小時，但查爾斯的加冕典禮大約只會持續1個小時。此外，女王加冕邀請了8,000名世界領袖和政要名流，但查爾斯的加冕大概只會有2,000人受邀。

儘管查爾斯為了王室的未來，致力精簡人事，並減少開銷，但據說他仍為自己和次子哈利間緊張的關係而感到身心交瘁。

妮可說，查爾斯仍希望在私人層面上，能與哈利和解，畢竟他愛自己的兒子。或許查爾斯對哈利所說的一切不是那麼高興，但他還是想要和小兒子，還有孫子女亞契和莉莉貝保持關係。

此外，妮可說，梅根雖然大吐苦水，說嫁入英國王室時，身心備受煎熬，但在查爾斯前妻黛安娜因車禍死亡後，頂著小三名嫁入王室的卡蜜拉，更是面對了有過之而無不及的挑戰。然而，當卡蜜拉以過來人的身分伸出援手，想要適度地協助梅根時，也不知為了什麼原因，她並沒有接受。