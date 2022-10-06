大多數人看到蛇都避之唯恐不及，印度一名男子近日開車行經偏僻小路，看見有一條又粗又長的巨蟒擋道，他竟臨危不亂地徒手抓起巨蟒，把牠往路邊草叢一甩就快步離開，讓巨蟒免於「路殺」危機，影片一出立刻引發熱議。

Your views on it. Going in wildlife habitat & disturbing or saving it from road accident. Video is from important wildlife habitual in south India. @BoskyKhanna pic.twitter.com/7W110lg3CD — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) September 30, 2022

根據《NDTV》報導，印度林務局官員卡斯旺（Parveen Kaswan）近日在推特分享一段驚人影片，從畫面中可以看到，一名男子在深夜開車行經一條偏僻小路時，出現一條又粗又長的巨蟒橫擋在前方，似乎想跨越馬路，但牠的動作太過緩慢，讓男子失去耐心，他竟下車直直朝巨蟒走去，接著沒有一絲猶豫地徒手抓起巨蟒，並把牠甩到一旁的草地上。

現場還有其他和男子同行的人，都紛紛大叫阻止他的行為，起初巨蟒也如眾人預料中產生劇烈反抗，男子仍緊緊將牠抓在手上，在放手後他還加快腳步遠離現場，似乎是擔心會遭受攻擊，但神奇的是，巨蟒不但沒有選擇反擊，反而急忙往陰暗處躲避。

影片曝光後，立刻吸引眾多網友關注，截至目前為止觀看次數已經超過8.9萬，許多人對於男子勇敢的行為都感到震驚，同時有人認為他阻止了巨蟒慘死車輪下的慘劇，紛紛留言，「還好這個男人救了牠！否則巨蟒很可能會被之後的車輛輾過」、「他做任何動作都臨危不亂，還成功把巨蟒轉移到草地上，他救了牠」；不過也有人表示，這名男子不應該在沒有相關人員的同意下，隨意擾亂野生動物的行為。