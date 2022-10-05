反悔不買推特而吃官司的全球首富穆斯克，現在又回心轉意喊買，據4日提交給美國證管會（SEC）的文件顯示，他同意照原計畫完成440億美元收購推特交易。穆斯克周二推文親自解釋，買推特是為打造全功能超級應用程式X。

這意味穆斯克與推特長達數月的官司紛擾可望就此落幕。若雙方同意穆斯克的提議，便能避開高風險審判，而且可望在數日內敲定交易。

但難以保證不按牌理出牌的穆斯克，會貫徹提議完成交易，推特控告穆斯克違約的訴訟案，仍將照計畫10月17日起在德拉瓦州衡平法院開庭審理5天。

穆斯克3日致函推特表明，若德拉瓦州法官中止訴訟程序，他有意按原訂條件，每股54.2美元收購推特。推特發言人向《路透》證實收到穆斯克來信，也傾向照最初條件完成交易。

周二推特股價聞訊狂飆，盤中曾暫停交易。推特第二度暫停交易前，股價跳漲12.7％來到47.93美元，終場收漲22.24％報52美元，創4月4日來最大單日漲幅。

關於穆斯克為何態度一百八十度大逆轉放棄打法律戰，哥倫比亞法學院教授塔利（Eric Talley）推測，這位特斯拉創辦人不想出庭作證，因為很多令人不快的事實會被迫搬上檯面。

加州大學柏克萊分校法學教授巴達威（Adam Badawi）則認為，這場官司對原告推特較有利，穆斯克自知勝訴機會不大，與其最終判決須依約收購，還不如主動完成交易。

不過穆斯克4日發推文，親自闡明改變心意又想買推特的原因，「收購推特是為加速打造全功能的appX。」

穆斯克曾透露，如果收購推特不成，將自行創辦一家社交媒體公司，名稱就叫X.com。他周二表示，買下推特能讓打造超級appX的努力，加快三到五年時間。據外媒分析，穆斯克入主推特後可能有大舉裁員及重組管理高層的動作，不排除自己兼任推特執行長。此外清除假帳號為要務，他當初即以假帳號充斥為由拒買推特。