隔音設備不佳是不少租屋族的困擾，經常會在半夜被鄰居製造的噪音打擾。最近日本一名網友看到鄰居家門口被貼了一張紙條，稱對方的腳步聲過於吵雜，並警告若是再不改善就要去投訴，然而詭異的是，這間住戶早就在今年8月搬走，至今沒有新鄰居搬入，讓推主頓時感到毛骨悚然。

日本網友「@satyapple」近日在推特上發文，表示鄰居門上被貼了一張紙條，上面抱怨該住戶的腳步聲很吵，尤其是在早上11點的時候，並告訴對方若是再不改善，就會直接向管理處投訴。但讓推主感到詭異的是，這間房子的住戶早在今年8月初搬走，現在是一間空屋，根本沒有人住，讓他感到毛骨悚然。

推文曝光後，不少人都感到害怕，忍不住驚呼「太可怕了」；也有人留言吐槽，「早上11點的腳步聲能算噪音嗎？」、「晚上11點就算了，早上11點是在抱怨什麼？」、「不是，鬼沒有腿也沒有腳吧」、「你應該告訴寫紙條的人，現在這個房子是空的，讓他嚐嚐害怕的滋味」；除此之外，有部分網友推測，很可能是房仲帶人來看房，或是清潔公司過來打掃，才會產生腳步聲。

外國一對網紅夫妻馬夫和曼蒂（Mav and Mandii）之前也深受鄰居噪音所擾，讓他們半夜無法好好睡覺，長期下來2人終於忍無可忍，決定「以其人之道還治其人之身」，馬夫將曼蒂倒立抱起，讓妻子穿著厚底拖鞋，不斷在天花板來回踱步，製造極大的噪音，超高難度的報復行為吸引眾人朝聖，不少人還笑說「下次可以改在天花板跳踢踏舞。」